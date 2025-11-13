Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, состоятся матчи 6-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 6-й тур. Расписание матчей 13 ноября (время московское):

  • 15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Горький» (Нижний Новгород);
  • 17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
