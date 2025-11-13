Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистку «Локомотива» дисквалифицировали и оштрафовали за оскорбление судьи

Волейболистку «Локомотива» дисквалифицировали и оштрафовали за оскорбление судьи
Аудио-версия:
Комментарии

29-летняя волейболистка калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич (Фролова) дисквалифицирована на один матч чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги по итогам заседания комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), которая прошла сегодня, 13 ноября.

На заседании рассматривался инцидент с Костюкевич во встрече «Локомотива» с командой «Заречье-Одинцово» в рамках 7-го тура предварительного этапа Суперлиги. Поводом стало «оскорбительное поведение и жест в адрес официального лица матча». Ольга была возмущена решением судьи на вышке: спортсменка накричала на арбитра и показала ему средний палец.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Картаева

Комиссия ВФВ признала за Костюкевич нарушение дисциплинарно-этического кодекса и приняла решение дисквалифицировать её на один матч и наложить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android