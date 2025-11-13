Волейболистку «Локомотива» дисквалифицировали и оштрафовали за оскорбление судьи

29-летняя волейболистка калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич (Фролова) дисквалифицирована на один матч чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги по итогам заседания комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), которая прошла сегодня, 13 ноября.

На заседании рассматривался инцидент с Костюкевич во встрече «Локомотива» с командой «Заречье-Одинцово» в рамках 7-го тура предварительного этапа Суперлиги. Поводом стало «оскорбительное поведение и жест в адрес официального лица матча». Ольга была возмущена решением судьи на вышке: спортсменка накричала на арбитра и показала ему средний палец.

Комиссия ВФВ признала за Костюкевич нарушение дисциплинарно-этического кодекса и приняла решение дисквалифицировать её на один матч и наложить штраф в размере 50 тыс. рублей.