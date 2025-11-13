Скидки
Казанский «Зенит» одержал победу над «Газпромом-Югра» в матче Суперлиги-2025/2026

Казанский «Зенит» одержал победу над «Газпромом-Югра» в матче Суперлиги-2025/2026
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Газпром-Югра» (Сургут) в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
13 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Литвинов, Родичев, Моисеев
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Енин, Михайлов, Вышников

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (29:27, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

