Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, в рамках 6-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 13 ноября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Горький» (Нижний Новгород) – 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 19:25);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань) – 0:3 (16:25, 19:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.