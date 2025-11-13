«Воспользовались проблемами «Белогорья». Пламен Константинов — о победе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу команды над «Белогорьем» в матче 6-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

«Хорошо, что обыграли одну из топовых команд в России. Доволен, что и выполнили тактическую установку, практически всё сработало. Могу сказать, что воспользовались теми проблемами, что есть у «Белогорья» в составе, но желаем скорейшего восстановления.

Не будем уходить в сверхэйфорию, но я тут, скорее, доволен, что ребята выполнили все поставленные задачи на матч, все нюансы, которые мы отмечали, были выполнены. Отличная атмосфера, спасибо болельщикам за поддержку», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.