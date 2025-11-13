Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Воспользовались проблемами «Белогорья». Пламен Константинов — о победе «Локомотива»

«Воспользовались проблемами «Белогорья». Пламен Константинов — о победе «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу команды над «Белогорьем» в матче 6-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

«Хорошо, что обыграли одну из топовых команд в России. Доволен, что и выполнили тактическую установку, практически всё сработало. Могу сказать, что воспользовались теми проблемами, что есть у «Белогорья» в составе, но желаем скорейшего восстановления.

Не будем уходить в сверхэйфорию, но я тут, скорее, доволен, что ребята выполнили все поставленные задачи на матч, все нюансы, которые мы отмечали, были выполнены. Отличная атмосфера, спасибо болельщикам за поддержку», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Кадры решают всё. Почему «Локомотив» так легко обыграл «Белогорье»?
Кадры решают всё. Почему «Локомотив» так легко обыграл «Белогорье»?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android