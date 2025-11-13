Тренер «Енисея» — о победе над «Зенитом» СПб: играть очень тяжело, здоровые как кони!

Старший тренер волейбольного клуба «Енисей» Юрий Маринин объяснил, как удалось одержать победу над петербургским «Зенитом» в матче 6-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:17, 15:13).

«Даже когда 0:2 проигрывали, мы играли неплохо. Во второй партии только рассыпались на подачах Дикарёва в одной расстановке, упустили момент, а так играли достаточно неплохо. Потом улучшили приём, неплохо вышел Макс Крескин, очень неплохо, в принципе, и Костя Осипов пасовал достаточно хорошо, но атаки не было. Улучшили атаку свою – это помогло. Прям посмотрел проценты, повышался постоянно процент после второй партии.

Играть очень тяжело с такой командой, здоровые как кони! Но мы смогли, поставили шесть блоков Бабкевичу – это очень хорошо.

За счет чего смогли выиграть в пятой партии? Это уже за счёт характера, почувствовали близость и вкус победы, и все полностью выложились на все 100%. Молодцы ребята, действительно доставили сегодня огромное удовольствие всему залу и себе», – приводит слова Маринина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.