Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в рамках 8-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Расписание матчей 14 ноября (время московское):

14:00. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

19:00. «Звречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратов).

19:30. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Корабелка» (Санкт-Петербург).

20:00 — «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».