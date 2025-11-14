«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 8-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 14 ноября, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли «Динамо-Ак Барс» (Казань) в матче 8-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».