Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 8-го тура женской Суперлиги

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 8-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли «Динамо-Ак Барс» (Казань) в матче 8-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

  • «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Понимала, что с меня будет большой спрос». Интервью с молодой звездой женской Суперлиги
Эксклюзив
«Понимала, что с меня будет большой спрос». Интервью с молодой звездой женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android