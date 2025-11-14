Скидки
Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Метар» в 8-м туре Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» взяли верх над «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках 8-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская, Шевелева

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
