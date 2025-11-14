Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 14 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 ноября, прошли четыре матча 8-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 14 ноября:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Ак Барс» Казань – 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Протон» Саратов – 3:1 (29:27, 18:25, 25:18, 26:24).

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Корабелка» Санкт-Петербург – 0:3 (23:25, 20:25, 12:25).

«Локомотив» Калининградская область — «Динамо-Метар» Челябинск – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».