Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 14 ноября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 14 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, прошли четыре матча 8-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 14 ноября:

  • «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Ак Барс» Казань – 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).
  • «Заречье-Одинцово» Московская область — «Протон» Саратов – 3:1 (29:27, 18:25, 25:18, 26:24).
  • «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Корабелка» Санкт-Петербург – 0:3 (23:25, 20:25, 12:25).
  • «Локомотив» Калининградская область — «Динамо-Метар» Челябинск – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android