Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в рамках 8-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Расписание матчей 15 ноября (время московское):

14:30. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар);

15:30. «Омичка» (Омск) — «Динамо» (Москва);

17:00. «Минчанка» (Минск) — «Тулица» (Тула).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».