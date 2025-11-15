Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«За такую игру гордость берёт». Карполь — о победе «Уралочки-НТМК» над «Динамо-Ак Барс»

«За такую игру гордость берёт». Карполь — о победе «Уралочки-НТМК» над «Динамо-Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал игру своей команды, которая нанесла первое в сезоне поражение казанскому «Динамо-Ак Барс». Матч в рамках восьмого этапа женской Суперлиги завершился со счётом 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Я горжусь командой. Сегодня они провели героический матч после такого провального первого сета. Собрались, показали свой максимально лучший волейбол, к чему мы всегда готовились, – бороться за каждый мяч. Вся команда проявила характер без каких-либо вопросов. Установки были выполнены, подавали хорошую подачу, играли хорошо в защите и на блоке.

Считаю, что игра была прекрасная как для команды, так и для болельщиков. Хочу сказать всем большое спасибо. За такую игру гордость берёт, девчонки красотки», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android