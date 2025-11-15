«За такую игру гордость берёт». Карполь — о победе «Уралочки-НТМК» над «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал игру своей команды, которая нанесла первое в сезоне поражение казанскому «Динамо-Ак Барс». Матч в рамках восьмого этапа женской Суперлиги завершился со счётом 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).

«Я горжусь командой. Сегодня они провели героический матч после такого провального первого сета. Собрались, показали свой максимально лучший волейбол, к чему мы всегда готовились, – бороться за каждый мяч. Вся команда проявила характер без каких-либо вопросов. Установки были выполнены, подавали хорошую подачу, играли хорошо в защите и на блоке.

Считаю, что игра была прекрасная как для команды, так и для болельщиков. Хочу сказать всем большое спасибо. За такую игру гордость берёт, девчонки красотки», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.