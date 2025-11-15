Терзич — о первом поражении «Динамо-Ак Барс»: каждый год один месяц мы не можем забить

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил причину первого поражения своей команды в сезоне-2025/2026. Казанский клуб уступил «Уралочке-НТМК» со счётом 1:3 (25:16, 22:25, 25:27, 23:25).

«Причина поражения только в своих ошибках. Сегодня «Уралочка» играла очень хорошо и на блоке, и в защите. Мы тоже в этом не уступали, потом просто не могли забить.

У нас иногда появляются такие проблемы, а именно каждый год один месяц мы не можем забить, и наши нападающие плохо реализуют такие мячи. Сейчас просто так получилось – «Уралочка» играла лучше и выиграла. Поздравляю с победой!» – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.