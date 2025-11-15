Скидки
Волейбол

«Надеюсь, что нас прорвало». Сафронова — о победе «Корабелки» в петербургском дерби

«Надеюсь, что нас прорвало». Сафронова — о победе «Корабелки» в петербургском дерби
Главный тренер петербургской «Корабелки» Светлана Сафронова прокомментировала победу команды в матче против «Ленинградки» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:12).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Лифарь, Муранова, Боброва, Рейес

«Во-первых, я довольна, что мы выиграли. Выиграли 3:0 у такой команды, как «Ленинградка». Очень хорошая команда. Сколько лет мы на неё смотрели как на лидеров. Конечно, мы очень довольны. Есть всегда помарочки, тренер никогда не доволен до конца. По игре были ошибки, которые будем разбирать. Команда очень понравилась по настрою. Мне очень понравилось, что они были командой на площадке. Даже были тяжёлые моменты, когда они совершали глупые ошибки, но девчонки не опускали рук и шли вперёд.

Разгромная третья партия, потому что начало получаться всё. Когда получается всё, то уже и не остановить. Я в прошлом интервью сказала, что я стрессоустойчивая, и команда у нас стрессоустойчивая. После 0:3 в Красноярске подняться, выйти и выдать такую игру по настрою и желанию — это дорогого стоит.

Опять же, я уже говорила, что надеюсь, что нас прорвало. Выигрывает всегда команда. Все вместе. Это ещё и тренерский штаб, это наши руководители. Это важно. Мы должны быть всегда вместе. Когда мы проигрываем и когда мы выигрываем», – приводит слова Сафроновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

