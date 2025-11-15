Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Нову» в матче 7-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал сухую победу над клубом «Нова» из Новокуйбышевска в матче 7-го тура в рамках Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).

Новосибирский «Локомотив» занимает в турнирной таблице первое место, имея в активе 21 очко после семи игр. «Нова» располагается на четвёртом месте, набрав после семи туров 13 очков.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Зенит-Казань». «Нова» в следующем туре сыграет с московским «Динамо».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.