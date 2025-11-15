Скидки
Московское «Динамо» в пяти партиях было сильнее «Омички» в матче Суперлиги

Московское «Динамо» в пяти партиях было сильнее «Омички» в матче Суперлиги
Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Омичку» (Омская область) в рамках матча 8-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 26:24, 25:13, 23:25, 15:8).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Омичка: Дробченко, Гацалова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Антипенко, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Омичка» (Омская область) — 3:2 (19:25, 26:24, 25:13, 23:25, 15:8)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь суперлиги-2025/2026
