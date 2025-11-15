Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 15 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 ноября, состоялось три матча 8-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 15 ноября:

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) – 2:3 (15:25, 20:25, 25:17, 25:23, 11:15).

«Омичка» (Омская область) — «Динамо» (Москва) – 2:3 (25:19, 24:26, 13:25, 25:23, 8:15).

«Минчанка» (Минск) — «Тулица» (Тульская область) – 1:3 (14:25, 6:25, 25:20, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».