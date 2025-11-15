Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в рамках 7-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 15 ноября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.