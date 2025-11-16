Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, состоятся матчи 6-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 7-й тур. Расписание матчей 16 ноября (время московское)

12:00. «Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово).

15:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).

17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

18:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

18:00. «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).