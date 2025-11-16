Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» СПб в трёх партиях переиграл «Ярославич» в матче 7-го тура мужской Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали победу над «Ярославичем» в матче 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) в пользу гостей из Северной столицы.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Ярославич» Ярославль — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (22:25, 22:25, 18:25).

Ранее в матче 6-го тура Суперлиги «Енисей» обыграл «Зенит» СПб со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:17, 15:13). Это поражение стало первым в сезоне для подопечных Владимира Алекно.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).