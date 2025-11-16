Скидки
«Зенит» СПб в трёх партиях переиграл «Ярославич» в матче 7-го тура мужской Суперлиги

МВК «Зенит» Санкт-Петербург
Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали победу над «Ярославичем» в матче 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) в пользу гостей из Северной столицы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Худяков, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш, Жигалов
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Ярославич» Ярославль — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (22:25, 22:25, 18:25).

Ранее в матче 6-го тура Суперлиги «Енисей» обыграл «Зенит» СПб со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:17, 15:13). Это поражение стало первым в сезоне для подопечных Владимира Алекно.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
