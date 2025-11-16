Скидки
Волейбол Новости

«Зенит-Казань» одержал очередную победу в мужской Суперлиге-2025/2026

«Зенит-Казань» одержал очередную победу в мужской Суперлиге-2025/2026
МВК «Зенит» (Казань)
Волейболисты «Зенита-Казань» переиграли «Белогорье» в матче 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Представители Казани одержали победу в гостях со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10). После этой встречи подопечные Алексея Вербова занимают второе место в турнирной таблице, уступая одно очко «Локомотиву».

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Белогорье» Белгород — «Зенит» Казань — 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

