Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в 7-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в 7-м туре Суперлиги
МВК «Динамо» (Москва)
Комментарии

Волейболисты столичного «Динамо» в трёх партиях одолели «Динамо» из Ленинградской области во встрече 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) в пользу москвичей.

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Динамо» Москва — «Динамо» Ленинградская область— 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
