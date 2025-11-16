Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в 7-м туре Суперлиги

Волейболисты столичного «Динамо» в трёх партиях одолели «Динамо» из Ленинградской области во встрече 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) в пользу москвичей.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Динамо» Москва — «Динамо» Ленинградская область— 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).