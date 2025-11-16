Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 ноября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 ноября
МВК «Зенит» Казань
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, прошли очередные матчи 7-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 16 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).
«Динамо-Урал» Уфа — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22).
«Ярославич» Ярославль — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (22:25, 22:25, 18:25).
«Динамо» Москва — «Динамо-ЛО» Ленинградская область— 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).
«Белогорье» Белгород — «Зенит-Казань» — 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит-Казань» одержал очередную победу в мужской Суперлиге-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android