Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, прошли очередные матчи 7-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 16 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

«Динамо-Урал» Уфа — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22).

«Ярославич» Ярославль — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (22:25, 22:25, 18:25).

«Динамо» Москва — «Динамо-ЛО» Ленинградская область— 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

«Белогорье» Белгород — «Зенит-Казань» — 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.