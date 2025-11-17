Скидки
Волейбол

Доигровщик «Динамо»: здорово, что у нас есть Сапожков, не завидую тем, у кого его нет

Доигровщик «Динамо»: здорово, что у нас есть Сапожков, не завидую тем, у кого его нет
Комментарии

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан оценил игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) в пользу столичного клуба.

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

«Здорово, что у нас есть Максим Сапожков, не завидую тем, у кого его нет. Матч был богат на интересные моменты, яркую игру в защите. Такое нечасто увидишь в динамовском дерби, потому что соперник так же мощно действует в атаке, сразу старается добить до пола, но главное, что болельщики довольны, а мы победили.

В целом хорошо начали, чистенько сыграли первую партию, на подаче давили соперника – стоит в этом плане отметить нашу работу на тренировках, так что всё супер!» – приводит слова Богдана пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

