«Это же такой экшн!» Вербов — о победе «Зенита» над «Белогорьем» на тай-брейке

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды в матче с «Белогорьем» в рамках 7-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).

«Не только болельщикам, мне такой матч тоже нравится. Это же такой экшн, отличные эмоции, когда побеждаешь! Но понятно, это такая стадия становления у всех, результат – он просто приятный. Мне понравилось, что мы в пятой партии выдержали уровень. Где-то и «Белогорье» помогло ошибками на подаче – это тоже нам немножко сзади крылья распушило.

Глобально, конечно, слишком волнообразно сыграли. Мы не можем принимать под 70%, а в атаке показывать 25% для наших целей и задач. Это то, чего не хватило сегодня. «Белгород» умеет защищаться лучше всех в лиге, были сегодня очень красивые моменты, за которыми следовали сумасшедшие доигровки. Мы об этом очень много говорили, что это с ними можно ударить, надо сразу же быть готовым к тому, что мяч, который ты обычно забиваешь, останется в игре, к тебе будет обратно прилетать. И были эти моменты, которые давали эмоции «Белгороду», а нас немного прибивали. С этим не справились. С другой стороны, не знаю, кто может справиться, когда бьёшь, к примеру, на чистой сетке, а там защищаются и потом тебе возвращают. Удержать на должном уровне эту мораль не всегда получается.

По качеству с нашей стороны это не самый лучший матч. Волнами шёл: первая партия хорошая, вторую провалили, третья была такая, нейтральная, но не с самыми лучшими показателями, про четвёртую вообще говорить не о чём, пятая была хорошая, да. Приятно, что в самый важный момент было хорошо. Будем отталкиваться от позитива», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.