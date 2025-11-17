Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 17 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 ноября, в рамках 7-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 17 ноября:

«Газпром-Югра» Сургут — «Оренбуржье» Оренбург – 3:1 (26:28, 25:19, 25:23, 25:22);

«Горький» Нижний Новгород — МГТУ Москва – 3:2 (25:22, 25:23, 24:26, 17:25, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.