Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 17 ноября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 17 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, в рамках 7-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 17 ноября:

  • «Газпром-Югра» Сургут — «Оренбуржье» Оренбург – 3:1 (26:28, 25:19, 25:23, 25:22);
  • «Горький» Нижний Новгород — МГТУ Москва – 3:2 (25:22, 25:23, 24:26, 17:25, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android