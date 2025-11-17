Скидки
Волейбол

Тетюхин — о поражении «Белогорья»: после Новосибирска сыграть такую игру приятнее

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил игру команды в матче 7-го тура мужской Суперлиги. Клуб из Белгорода уступил казанскому «Зениту» на тай-брейке со счётом 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа

«Атмосфера сегодня была супер. Очень рад, что столько людей пришли поболеть. Понятно, игра культовая для болельщиков. Всегда хочется посмотреть красивый волейбол.

Выкладывались, как могли. Где-то не хватило чуть волейбольного в концовке пятой партии, где-то Казань была хладнокровнее. Артём Вольвич – гениальный блокирующий, тяжело его было переиграть. Команда из Казани не нуждается в представлении, хорошо играет, если мы не играли на 110%, сразу же начинались проблемы.

Но в целом, конечно, после Новосибирска сыграть такую игру приятнее, скажем так. Результат не удовлетворяет. С любым соперником у нас есть дома шанс хорошо сыграть и выиграть, а выиграть– это основное. Сегодня выполнили одно из двух: хорошо сыграли, но проиграли. Надеюсь, болельщикам запомнится, что была хорошая борьба, пять партий, праздник волейбола удался. Праздник результата пока ещё ждёт», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

