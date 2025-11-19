Скидки
Чемпионат мира по пляжному волейболу 2025: прямая трансляция матчей 1/16 финала турнира начнутся в 11:30

Начало прямой видеотрансляции матчей 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу
Комментарии

19 ноября в 11:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция четырёх матчей 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу 2025 года. Соревнование проходит в Аделаиде (Австралия). Оно стартовало при участии 48 мужских и 48 женских команд.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Виды волейбола, о которых вы не знали:

