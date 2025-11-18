Скидки
Волейбол

«Ленинградка» уверенно обыграла краснодарское «Динамо» в матче женской Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга обыграли «Динамо» (Краснодар) в рамках 9-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги (ж)
Турнирная таблица Суперлиги (ж)
Новости. Волейбол
Новости. Волейбол

