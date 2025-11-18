«Ленинградка» уверенно обыграла краснодарское «Динамо» в матче женской Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга обыграли «Динамо» (Краснодар) в рамках 9-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».