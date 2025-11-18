«Динамо-Ак Барс» разгромило «Омичку» в рамках женской Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграли «Омичку» (Омск) в рамках 9-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».