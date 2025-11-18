Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 ноября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 ноября
Комментарии

Сегодня, 18 ноября, в рамках 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 9-й тур. Результаты матчей 18 ноября:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:22);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
За это мы и любим женский волейбол! «Заречье» и «Локомотив» выдали драматичную битву
За это мы и любим женский волейбол! «Заречье» и «Локомотив» выдали драматичную битву
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android