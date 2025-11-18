Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, в рамках 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 9-й тур. Результаты матчей 18 ноября:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:22);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».