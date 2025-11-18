69 очков заработали россиянки в 5-м туре турецкой Лиги Султанлар

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Турции завершился 5-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 69 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Экзачибаши» со счётом 3:1 (25:13, 21:25, 25:15, 28:26). Россиянка набрала 16 очков.

«Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 14:25) уступил «Нилюферу» Полины Шемановой. Шеманова набрала девять очков, Курило очков не набрала.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) победил «Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова. Маркова принесла команде 10 очков, Тихомирова – пять очков, Кобзарь очков не набрала.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил «Арас Карго» со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:19). Лазарева набрала 29 очков и стала самым результативным игроком встречи, Гатина на площадку не выходила.

После 5-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» занимает первое место в турнирной таблице, «Вакифбанк» – второе, «Зерен Спор» – пятое, «Нилюфер» – шестое, «Бешикташ» – девятое, «Айдын Бююкшехир» – 13-е.