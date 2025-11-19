Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в рамках женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся матчи 9-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 9-й тур. Расписание матчей 19 ноября (время московское):

17:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

18:00. «Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область).

18:30. «Тулица» (Тульская область) — «Енисей» (Красноярск).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Минчанка» (Минск).

19:30. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».