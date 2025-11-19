Скидки
Волейбол

«Сердечно извиняюсь, прошу прощения». Дмитрий Волков извинился перед «Белогорьем»

«Сердечно извиняюсь, прошу прощения». Дмитрий Волков извинился перед «Белогорьем»
Комментарии

Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков принёс извинения перед «Белогорьем» и его болельщиками за то, что не сознался в касании мяча на тай-брейке во время матча в рамках 7-го тура мужской Суперлиги.

Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).

Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа

«Как и обещал, приношу свои извинения перед волейбольным клубом «Белогорье» за этот момент. Действительно видно, что мяч поменял траекторию, поэтому, как и обещал, выполняю. Сердечно извиняюсь, прошу прощения у всего клуба, у болельщиков. Не держите на меня зла. Всем добра, мира и всего самого наилучшего!» – сказал Волков в своём телеграм-канале.

Комментарии
