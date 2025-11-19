«Сердечно извиняюсь, прошу прощения». Дмитрий Волков извинился перед «Белогорьем»

Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков принёс извинения перед «Белогорьем» и его болельщиками за то, что не сознался в касании мяча на тай-брейке во время матча в рамках 7-го тура мужской Суперлиги.

Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).

«Как и обещал, приношу свои извинения перед волейбольным клубом «Белогорье» за этот момент. Действительно видно, что мяч поменял траекторию, поэтому, как и обещал, выполняю. Сердечно извиняюсь, прошу прощения у всего клуба, у болельщиков. Не держите на меня зла. Всем добра, мира и всего самого наилучшего!» – сказал Волков в своём телеграм-канале.