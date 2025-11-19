«Протон» в трёх партиях нанёс поражение калининградскому «Локомотиву» в матче Суперлиги

Волейболистки саратовского «Протона» в рамках 9-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026 обыграли «Локомотив» из Калининграда. Матч завершился со счётом 3:0 (29:27, 25:20, 25:21).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Протон» Саратов — «Локомотив» Калининград — 3:0 (29:27, 25:20, 25:21)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».