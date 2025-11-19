Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» в 9-м туре Суперлиги-2025/2026

Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» в 9-м туре Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» в рамках 9-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026 обыграли «Минчанку» (Минск). Матч завершился со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Динамо» Москва — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

ТаблицаСуперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги- 2025/2026
Материалы по теме
Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги
Рейтинг
Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android