Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» в 9-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболистки московского «Динамо» в рамках 9-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026 обыграли «Минчанку» (Минск). Матч завершился со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Динамо» Москва — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».