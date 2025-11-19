Волейболисты московского «Динамо» с трудом одержали победу над «Новой»

Сегодня, 19 ноября, состоялся матч 8-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Новы» из Новокуйбышевска на домашней площадке принимали московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (30:32, 25:18, 25:16, 23:25, 15:13) в пользу клуба из Москвы.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Динамо» Москва – «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (30:32, 25:18, 25:16, 23:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».