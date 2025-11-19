Скидки
Волейбол

Волейболисты московского «Динамо» с трудом одержали победу над «Новой»

Комментарии

Сегодня, 19 ноября, состоялся матч 8-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Новы» из Новокуйбышевска на домашней площадке принимали московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (30:32, 25:18, 25:16, 23:25, 15:13) в пользу клуба из Москвы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
19 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Динамо» Москва – «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (30:32, 25:18, 25:16, 23:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
