Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 19 ноября
Сегодня, 19 ноября, прошли пять матчей 9-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 9-й тур. Результаты матчей 19 ноября:

  • «Динамо-Метар» Челябинск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 0:3 (19:25, 22:25, 12:25).
  • «Протон» Саратов — «Локомотив» Калининградская область – 3:0 (29:27, 25:20, 25:21).
  • «Тулица» Тульская область — «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).
  • «Динамо» Москва — «Минчанка» Минск – 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)
  • «Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область – 0:3 (21:25, 21:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

