Волейбол

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в рамках 8-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона-2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 19 ноября:

«Динамо» Москва — «Нова» Новокуйбышевск – 3:2 (30:32, 25:18, 25:16, 23:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань), который обыграл в финальной серии прошлого сезона одноклубников из Санкт-Петербурга со счтом 3-0.

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
