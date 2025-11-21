Расписание матчей мужской Суперлиги на 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, состоятся три матча 8-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 8-й тур. Расписание матчей 21 ноября (время московское)

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) – «Газпром Югра» (Сургут);

19:00. МГТУ (Москва) – «Енисей» (Красноярск);

19:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Урал» (Уфа).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).