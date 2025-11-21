Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 8-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который в финальной серии прошлогоднего чемпионата обыграл одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.