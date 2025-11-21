Скидки
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026
Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 8-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 8-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который в финальной серии прошлогоднего чемпионата обыграл одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

