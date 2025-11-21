Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в рамках 8-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона–2025/2026 среди команд Суперлиги прошло три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 21 ноября:

«Факел Ямал» Новый Уренгой – «Газпром Югра» Сургут – 0:3 (19:25, 26:28, 15:25).

МГТУ Москва – «Енисей» Красноярск – 0:3 (16:25, 12:25, 21:25).

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо-Урал» Уфа 3:0 (27:25, 25:15, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».