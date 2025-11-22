Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, продолжится 8-й тур Предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 8-й тур. Расписание матчей 22 ноября (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Ярославич» (Ярославль).

17:30. «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».