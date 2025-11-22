Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в матче 8-го тура Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в матче 8-го тура Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одолел «Зенит-Казань» в матче 8-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась победой гостей со счётом 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31). Это стало первым поражением казанского клуба с начала предварительного этапа.

Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

После восьми игр «Локомотив» Новосибирск располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Зенит-Казань» находится на третьем месте, в активе клуба 20 очков после восьми матчей.

Следующим соперником «Локомотива» станет московское «Динамо». «Зенит» сыграет с оренбургским «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Материалы по теме
Три бомбардира разгромили соперников! Но кто из них был лучшим в 7-м туре Суперлиги?
Рейтинг
Три бомбардира разгромили соперников! Но кто из них был лучшим в 7-м туре Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android