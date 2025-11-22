Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в матче 8-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одолел «Зенит-Казань» в матче 8-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась победой гостей со счётом 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31). Это стало первым поражением казанского клуба с начала предварительного этапа.

После восьми игр «Локомотив» Новосибирск располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Зенит-Казань» находится на третьем месте, в активе клуба 20 очков после восьми матчей.

Следующим соперником «Локомотива» станет московское «Динамо». «Зенит» сыграет с оренбургским «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).