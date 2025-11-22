Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в рамках 8-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона–2025/2026 среди команд Суперлиги прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 8-й тур. Результаты матчей 22 ноября:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/26
