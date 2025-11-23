Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 ноября

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоятся пять матчей 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 10-й тур. Расписание матчей 23 ноября (время московское):

  • 13:00. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва);
  • 17:30. «Минчанка» (Минск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань);
  • 18:00. «Заречье-Одинцово» (г. Одинцово, Московская область) – «Динамо» (Краснодар);
  • 19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Тулица» (Тульская область);
  • 19:30. «Локомотив» (Калининградская область) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги
Рейтинг
Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android