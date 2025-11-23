Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоятся пять матчей 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 10-й тур. Расписание матчей 23 ноября (время московское):

13:00. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва);

17:30. «Минчанка» (Минск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань);

18:00. «Заречье-Одинцово» (г. Одинцово, Московская область) – «Динамо» (Краснодар);

19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Тулица» (Тульская область);

19:30. «Локомотив» (Калининградская область) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».