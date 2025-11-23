Алексей Вербов оценил игру «Зенита-Казань» в проигранном «Локомотиву» матче

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру команды в матче с «Локомотивом» в рамках 8-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) в пользу новосибирцев.

«Нам сегодня очень сильно помогал переполненный зал. Я с этого бы хотел начать, потому что это фантастика. Билетов не было уже за три дня до матча. И спасибо большое болельщикам за то, что создали такую отличную атмосферу. Жалко, мы не смогли их порадовать.

Четвёртая партия получилась эмоциональная, в остальных трёх одна команда имела преимущество. В первой мы были лучше, потому в двух партиях, безусловно, Новосибирск нас давил. Подача была их основным оружием. У них люди подавали сериями, а у нас серий подач ни у кого не было, хотя потенциал для этого есть у каждого практически.

Мы сегодня некачественно сыграли. У нас есть запас, ребята сами это понимают. Цифры все видят. Надеюсь, что мы сделаем работу над ошибками, вернёмся сильнее. Очень полезный для нас матч, для анализа своей игры и понимания», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.