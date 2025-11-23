Скидки
Волейбол

«Обычно играем лучше». Константинов — о победе «Локомотива» над казанским «Зенитом»

«Обычно играем лучше». Константинов — о победе «Локомотива» над казанским «Зенитом»
Главный тренер новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов оценил игру команды в матче с казанским «Зенитом» в рамках 8-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) в пользу новосибирцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Думаю, для начала чемпионата получилась неплохая игра. Обеим командам есть над чем работать. Это заметно. Пока процесс взаимопонимания между игроками не завершён.

Подача-приём у нас были получше. Больше сработал и блок. Атака более-менее была одинаковая. Наверное, они чуть-чуть лучше были в доигровке. По сравнению с предыдущими играми мы много упустили шансов, качества не было. Обычно играем лучше. Это надо дорабатывать и улучшать однозначно», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

