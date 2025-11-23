«Обычно играем лучше». Константинов — о победе «Локомотива» над казанским «Зенитом»

Главный тренер новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов оценил игру команды в матче с казанским «Зенитом» в рамках 8-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) в пользу новосибирцев.
«Думаю, для начала чемпионата получилась неплохая игра. Обеим командам есть над чем работать. Это заметно. Пока процесс взаимопонимания между игроками не завершён.
Подача-приём у нас были получше. Больше сработал и блок. Атака более-менее была одинаковая. Наверное, они чуть-чуть лучше были в доигровке. По сравнению с предыдущими играми мы много упустили шансов, качества не было. Обычно играем лучше. Это надо дорабатывать и улучшать однозначно», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
