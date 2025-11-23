Скидки
«Енисей» Красноярск обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура в рамках Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«Енисей» после 10 игр располагается на 11-м месте турнирной таблицы, в активе клуба восемь очков. Московское «Динамо», имея 15 очков, находится на шестом месте в зачёте.

Следующим соперником клуба из Красноярска станет казанское «Динамо-Ак Барс». «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
