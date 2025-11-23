«Енисей» Красноярск обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женский волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура в рамках Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13).

«Енисей» после 10 игр располагается на 11-м месте турнирной таблицы, в активе клуба восемь очков. Московское «Динамо», имея 15 очков, находится на шестом месте в зачёте.

Следующим соперником клуба из Красноярска станет казанское «Динамо-Ак Барс». «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».