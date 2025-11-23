Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» — «Минчанка», результат матча 23 ноября, счёт 3:0, 10-й тур Суперлиги-2025/2026

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Минчанку» в 10-м туре женской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграли «Минчанку» (Минск) в рамках 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:11, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

  • «Динамо-Ак Барс» (Санкт-Петербург) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:18, 25:11, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
«Динамо-Ак Барс» разгромило «Омичку» в рамках женской Суперлиги
