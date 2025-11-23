«Динамо-Ак Барс» обыграло «Минчанку» в 10-м туре женской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 23 ноября, волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграли «Минчанку» (Минск) в рамках 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:11, 25:20).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».